Program netleşti
Fırtına'nın kamp programı belli oldu.
KADRO DARALACAK
Bordo-mavili takımda TFF'nin belirlediği 14 kişilik yabancı oyuncu kontenjanı sınıra yakın. Medjani, N'Doye, İbanez, Mas, Castillo, Rodallega, Durica, Pereira, Onazi, Bero, Esteban ve Bondonga ile 12 yabancısı olan Fırtına, Sheidaev'i de Zilina takımına kiralamıştı. Yönetim, kadrodaki futbolcu sayısını azaltmak için de çalışıyor.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 22:56
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En yakını G.Saray
Toplam 16
Yorum
Uraz_pasha imbula keşke gelse ama çok zor. en az 15 milyon diyorlar. ı.
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
gırmançı Necip ve Tolgay'a güvenin 5 milyon € 35 yaşındaki bir futbolcuya veriliyorsa neden satılmasın...
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
huseyınBJK zor mu toparlandı? bu sene daha da rahat şampiyon oldu ligin başından beri ligi forse eden takım Beşiktaş tı
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