Program netleşti

Fırtına'nın kamp programı belli oldu.

Futbolcular, 26 Haziran Pazartesi günü Trabzon'a gelmeye başlayacak ve ardından sağlık kontrolünden geçecek. Karadeniz ekibi, 2 Temmuz'da Macaristan'a giderek 17 Temmuz'a kadar yurt dışı 1. etap kamp çalışmalarını gerçekleştirecek. Bordo-mavililer, ardından Slovakya'nın Samorin kasabasında 19 Temmuz-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kampı yapacak.



KADRO DARALACAK

Bordo-mavili takımda TFF'nin belirlediği 14 kişilik yabancı oyuncu kontenjanı sınıra yakın. Medjani, N'Doye, İbanez, Mas, Castillo, Rodallega, Durica, Pereira, Onazi, Bero, Esteban ve Bondonga ile 12 yabancısı olan Fırtına, Sheidaev'i de Zilina takımına kiralamıştı. Yönetim, kadrodaki futbolcu sayısını azaltmak için de çalışıyor.