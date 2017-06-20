 Güle güle Zeki – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Güle güle Zeki

    Güle güle Zeki

    , ile yollarını ayırdı.

    KAP'a "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu arasındaki 01.06.2015 başlangıç, 31.05.2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir" açıklaması yapıldı. Zeki'nin 350 bin liralık alacağından feragat ettiği de kaydedildi. 1461'den gelen 25 yaşındaki sağ bek, Trabzon ile 26 maça çıktı ve 1 gol atıp 6 asist yaptı.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:36
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