 Esteban çok mutlu – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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HEPSİ
    20 Haziran 2017, Salı
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    çok mutlu

    Esteban çok mutlu
    2015-16'da gelen ve önceki sözleşmesinde yıllık 550 bin euro garanti ücret alan 28 yaşındaki ile yönetim 700 bin euro'ya 2 yıllık yeni bir mukavele yaptı. Bu sezon bordo-mavili formayla 11 maçta görev yapan Esteban, 2 yıl daha kalmasıyla ilgili, "Yönetim kalmamı istedi ve ben de kabul ettim. Mutluyum" dedi.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:54
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