 Camia iftarı bugün – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Camia iftarı bugün

    Camia iftarı bugün
    Camiada birlik ve beraberliği sağlayacak etkinlikler düzenlemeye özen gösteren Trabzonspor yönetimi, geleneksel hale getirmeyi amaçladığı iftar yemeği organizasyonunu bu yıl da gerçekleştirecek. Bu seneki iftar bugün Trabzon'da Zorlu Grand Otel'de yapılacak. Başkan Muharrem Usta, iftarda transferlerle ilgili önemli açıklamalar yapması bekleniyor.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:46
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