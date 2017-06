Asıl hedef ‘50. yıl’

Orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu Trabzonspor 'un 50. yılında futbolcular olarak ellerinden geleni yapacaklarını ve hedeflerine ulaşacağını dile getirdi. "Avrupa'da olmamak beni üzüyor" diyen 23 yaşındaki yıldız, "Hem benim hem de Trabzonspor'un Avrupa'da olması demek ayrı bir vizyon demek. Orada çıktığın her maç insanın kendini göstermesi için önemli. Ama Avrupa'da oynamak mı, yoksa Türkiye'de şampiyonluk mu? diye sorarsanız ben 'Trabzonspor'la Türkiye'de şampiyonluk' derim" diye konuştu. Takımdaki geleceği ile ilgili merak edilenleri de yanıtlayan Okay, transferi için, "Önümüzdeki sezon inşallah şampiyonluğa oynayan bir takımda, o takımın önemli bir parçası olan bir futbolcu olarak mücadele edeceğim. Teklifler var mı ben bilmiyorum. Ama ben Trabzonspor'da mutluyum" ifadesini kullandı.