 Asıl hedef ‘50. yıl’ – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Asıl hedef ‘50. yıl’

    Asıl hedef ‘50. yıl’

    Bordo-mavililerin orta sahadaki yıldızı Okay, “Bana ‘Avrupa mı yoksa Türkiye şampiyonluğu mu’ derseniz şampiyonluğu tercih ederim” dedi.

    Orta saha oyuncusu , 'un 50. yılında futbolcular olarak ellerinden geleni yapacaklarını ve hedeflerine ulaşacağını dile getirdi. "Avrupa'da olmamak beni üzüyor" diyen 23 yaşındaki yıldız, "Hem benim hem de Trabzonspor'un Avrupa'da olması demek ayrı bir vizyon demek. Orada çıktığın her maç insanın kendini göstermesi için önemli. Ama Avrupa'da oynamak mı, yoksa Türkiye'de şampiyonluk mu? diye sorarsanız ben 'Trabzonspor'la Türkiye'de şampiyonluk' derim" diye konuştu. Takımdaki geleceği ile ilgili merak edilenleri de yanıtlayan Okay, transferi için, "Önümüzdeki sezon inşallah şampiyonluğa oynayan bir takımda, o takımın önemli bir parçası olan bir futbolcu olarak mücadele edeceğim. Teklifler var mı ben bilmiyorum. Ama ben Trabzonspor'da mutluyum" ifadesini kullandı.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:35
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