 Alkışlar Mas’a: Erken döndü – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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HEPSİ
    20 Haziran 2017, Salı
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    Alkışlar Mas’a: Erken döndü

    Alkışlar Mas’a: Erken döndü
    Bordo-mavililerin Arjantinli sol beki Mas, tatilini ülkesinde ailesiyle geçirmişti. 28 yaşındaki başarılı savunmacı, tatil süresi dolmamasına rağmen ailesi ile Trabzon'a döndü. Trabzon'u sevdiğini belirten Mas, bu hareketiyle büyük takdir topladı ve ayrıca bir geleneği de yerle bir etti. Daha önce yabancı futbolcuları genelde geç gelen bordo-mavililerde artık yeni bir dönemin olduğu net olarak ortaya çıktı.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:36
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