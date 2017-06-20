1 taşla 2 kuş
Başkan Usta’nın geçtiğimiz hafta İtalya’ya giderek Milan’ın orta sahası Kucka ve forveti Bacca için teklif yaptığı dile getirildi. Fırtına, iki oyuncunun kiralanması için 4 milyon euro ödeyecek.
BACCA GERÇEKLERİ
Usta'nın Bacca transferini de Kucka ile birlikte bu hafta bitirip, Trabzonspor'un iki bölgesini de Milan'ın yıldızları ile güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi. Bacca'nın gelmesiyle teknik direktör Ersun Yanal'ın da hayali gerçekleşmiş olacak. Çünkü Yanal, bir önceki Trabzonspor döneminde de yıldız futbolcuyu istemiş ancak Sevilla, tercihini Milan kulübünden yana kullanmıştı.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:20
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En yakını G.Saray
Toplam 16
Yorum
Uraz_pasha imbula keşke gelse ama çok zor. en az 15 milyon diyorlar. ı.
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
gırmançı Necip ve Tolgay'a güvenin 5 milyon € 35 yaşındaki bir futbolcuya veriliyorsa neden satılmasın...
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
huseyınBJK zor mu toparlandı? bu sene daha da rahat şampiyon oldu ligin başından beri ligi forse eden takım Beşiktaş tı
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