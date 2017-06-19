Yeni sorun yabancı
Kadrosunda 12 yabancı oyuncusu bulunan Karadeniz ekibinin, sadece 2 yabancı alma hakkı var. Ancak yeni transferlere yer açmak için bazı isimlerin gitmesine kolaylık sağlanacak.
İYİ TEKLİF OLURSA...
Takıma 4 takviye daha yapmayı planladığı için yabancı oyuncu pazarına yönelen Karadeniz ekibinin, mevcut yabancı oyuncuları için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı bildirildi. Transferine izin verilecek oyuncuların başında Ibanez'in olduğu ifade edildi. N'Doye ile Rodallega'nın yanı sıra Onazi ve Bero için de iyi bir teklif gelmesi durumunda bu oyuncuların satışına sıcak bakılabileceği kaydedildi.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:40
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“Burak Yılmaz kim?”
Toplam 15
Yorum
KÖRFEZ Sayin cebi bu sampiyonluk seni bayagi havalandirdi allah havalananlarin burnunu yerden sürüdürmesinii de bilir..O bir milli futbolcu.
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler daha takımı idmana çıkarmadan saçma işler peşinde aykut hoca öndeki 6 oyuncu hücüm gücü yüksek oldumu beklere gerek yok
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler bize lazım olan bek değil birincisi ekici valbuena topal souza bunlar 3 banko orta 3lü yeterli sol açık şart ve iyi bir forvet
Yeni sorun yabancı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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