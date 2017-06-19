 Yeni sorun yabancı – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Yeni sorun yabancı

    Yeni sorun yabancı

    Kadrosunda 12 yabancı oyuncusu bulunan Karadeniz ekibinin, sadece 2 yabancı alma hakkı var. Ancak yeni transferlere yer açmak için bazı isimlerin gitmesine kolaylık sağlanacak.

    , yurt dışı pazarına yönelirken kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulundurduğu için en fazla 2 yabancı oyuncu transfer edebilecek.Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği 14 kişilik yabancı oyuncu kontenjanında sınıra yakın olan Trabzonspor, mevcut kadrosunda Esteban, Pereira, Durica, Medjani, Mas, Ibanez, Onazi, Bero, Castillo, Bongonda, N'Doye ve Rodallega olmak üzere 12 yabancı bulunduruyor. Bordo-mavili takım, 2 yabancı futbolcu transferi daha yapması durumunda kontenjanı dolduracak.

    İYİ TEKLİF OLURSA...
    Takıma 4 takviye daha yapmayı planladığı için yabancı oyuncu pazarına yönelen Karadeniz ekibinin, mevcut yabancı oyuncuları için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı bildirildi. Transferine izin verilecek oyuncuların başında Ibanez'in olduğu ifade edildi. N'Doye ile Rodallega'nın yanı sıra Onazi ve Bero için de iyi bir teklif gelmesi durumunda bu oyuncuların satışına sıcak bakılabileceği kaydedildi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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