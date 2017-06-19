 Uzak doğu görüşmesi – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Uzak doğu görüşmesi

    Uzak doğu görüşmesi
    Trabzon yurt dışında yapılacak iki aşamalı kampın ardından uzak doğuda düzenlenecek bir turnuvaya katılmayı planlıyor. Bordo-mavililer, 2-30 Temmuz'daki Macaristan ve Slovakya'daki kampların ardından 10 günlük süre için uzak doğu'da turnuvaya katılmayı düşünüyor. Görüşmelerin sürdüğü ancak uzak doğu kampının henüz netleşmediği öğrenildi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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