Uzak doğu görüşmesi

Trabzon yurt dışında yapılacak iki aşamalı kampın ardından uzak doğuda düzenlenecek bir turnuvaya katılmayı planlıyor. Bordo-mavililer, 2-30 Temmuz'daki Macaristan ve Slovakya'daki kampların ardından 10 günlük süre için uzak doğu'da turnuvaya katılmayı düşünüyor. Görüşmelerin sürdüğü ancak uzak doğu kampının henüz netleşmediği öğrenildi.