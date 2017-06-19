 ‘Türkiye’yi istemiyorum’ – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    ‘Türkiye’yi istemiyorum’

    ‘Türkiye’yi istemiyorum’
    Trabzonspor, bir süredir ilgilendiği Manchester City'nin Fildişili forveti Wilfried Bony için yaptığı girişimlerden olumsuz yanıt aldı. Oyuncunun Trabzonspor'u, "Şu an için Türkiye planım yok" diyerek reddettiği öğrenilirken, yönetimin yine de oyuncuyla ilgili temaslarını sürdürdüğü ifade edildi. Bony'nin 2019'a kadar City ile sözleşmesi bulunmasına rağmen, kulübünde kalıp kalmayacağı netlik kazanmadı.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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