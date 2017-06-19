Trabzonspor'da ayrılık

Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 01.06.2015 başlangıç, 31.05.2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Açıklamada, yapılan fesih anlaşmasına göre futbolcunun 350 bin lira tutarındaki alacağından da feragat ettiği kaydedildi.