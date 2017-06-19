 Trabzonspor'da ayrılık – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Trabzonspor'da ayrılık

    Trabzonspor'da ayrılık

    Trabzonspor Kulübü, futbolcusu ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

    Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu arasındaki 01.06.2015 başlangıç, 31.05.2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

    Açıklamada, yapılan fesih anlaşmasına göre futbolcunun 350 bin lira tutarındaki alacağından da feragat ettiği kaydedildi.


    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:56
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