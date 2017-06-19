Trabzonspor'da ayrılık
Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Zeki Yavru ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 01.06.2015 başlangıç, 31.05.2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.
Açıklamada, yapılan fesih anlaşmasına göre futbolcunun 350 bin lira tutarındaki alacağından da feragat ettiği kaydedildi.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:56
-
Balotelli heyecanı
Toplam 22
Yorum
Hayati Gelirse Trabzonda 2 ay zor durur.Kaçar gider. gelmez değil ama zor gözüküyor.
-
Orta sahaya Barazite
Toplam 9
Yorum
austin sneijderi yollayacaksın belhanda olmadı bu öyle mi ne gelişme ama..zaten yolladıklarınızın yerini en az 2-3 level altıyla dolduruyorsunuz..
-
Belhanda’ya 2. kontrol
Toplam 19
Yorum
ramirez yeni bir serdar aziz daha geliyor
Trabzonspor'da ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.