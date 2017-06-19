 Serdar rötar yaptı – Fotomaç – 19 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Serdar rötar yaptı

    Serdar rötar yaptı
    Trabzon'un Spartak Moskova'dan transfer etmek için girişimlerini sürdürdüğü 'nın Türkiye'ye gelişi sarktı. Yapılan anlaşmaya göre dün İstanbul'a gelmesi beklenen Taşçı'nın kendi özel işleri nedeni ile geliş süresinin 1-2 gün uzayacağı öğrenildi. Savunma oyuncusunun bordo-mavili yönetimden gecikme nedeniyle özür dilediği gelen haberler arasında.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Serdar rötar yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.