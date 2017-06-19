 'Seleznyov listeye girdi' – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    'Seleznyov listeye girdi'

    'Seleznyov listeye girdi'

    Ukrayna'dan Foot Boom, geçen sezonu 'da tamamlayan 'un Trabzonspor'un gündemine girdiğini yazdı.

    Bordo-mavililerin daha önce de istediği Ukraynalı oyuncunun Süper Lig performansından memnun kaldıkları iddia edildi. 31 yaşındaki forvetin Süper Lig'i tanımasının da Karadeniz ekibinin iştahını açan bir başka etken olduğu bilgisine yer verildi. Seleznyov, devre arasında geldiği Karabük'te 3'ü Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'e olmak üzere 16 maçta 6 gol atıp dikkat çekmişti.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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