'Seleznyov listeye girdi'

Ukrayna'dan Foot Boom, geçen sezonu Karabükspor'da tamamlayan Yevhen Seleznyov'un Trabzonspor'un gündemine girdiğini yazdı.

Bordo-mavililerin daha önce de istediği Ukraynalı oyuncunun Süper Lig performansından memnun kaldıkları iddia edildi. 31 yaşındaki forvetin Süper Lig'i tanımasının da Karadeniz ekibinin iştahını açan bir başka etken olduğu bilgisine yer verildi. Seleznyov, devre arasında geldiği Karabük'te 3'ü Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'e olmak üzere 16 maçta 6 gol atıp dikkat çekmişti.