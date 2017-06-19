 Rodallega’da aracı Castillo – Fotomaç – 19 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Rodallega’da aracı

    Rodallega’da aracı Castillo
    Bordo-mavili takımın devre arasında transfer ettiği Hugo Rodallega'nın FC Dallas ile görüştüğü bildirildi. Kolombiyalı forvetin, tatil için gittiği Amerika'da bazı kulüplerle görüştüğü ve 'nun eski takımı Dallas kulübüyle dirsek temasında olduğu ileri sürülürken, hatta bu görüşmelere Castillo'nun aracılık ettiği de dile getirildi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rodallega’da aracı Castillo haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.