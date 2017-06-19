 Ortaya Hetemaj – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Ortaya Hetemaj

    Ortaya Hetemaj

    İtalyan basını ’lu orta saha için bu hafta görüşmelerin başlayacağını yazdı; ‘Türkler 2 yaz önce de Hetemaj’ı istemişti ama artık transferde daha tecrübeliler’ denildi.

    Transfer gündemi her gün daha da hareketlenen için bir iddia da İtalyan basınından geldi. Corriere di Verona ve tuttomercato bordo-mavili takımın, Verona'lı orta saha oyuncusu Perparim Hetemaj'ı takibe aldığı hatta bu hafta içinde ilk görüşmelerin yapılacağı iddia edildi. Haberlerin detayında "Türkler iki yaz önce de Hetemaj için teklif yapmış, ancak Chievo 6 milyon euro istemişti" ifadelerine yer verilirken, Trabzonspor'un transferde artık deneyimli bir kulüp olduğunun altı çizildi. 30 yaşındaki Finlandiyalı futbolcunun kulübüyle sözleşmesini 1 yıl uzattığı bilgisine de yer verilirken, tecrübeli oyuncunun Türkiye'ye gitmesinin sürpriz olmayacağı yorumu yapıldı. 2011-12 sezonundan bu yana Chievo forması giyen Perparim Hetemaj, merkez ve defansif orta saha olarak görev yapıyor. Piyasa değeri 3.5 milyon euro civarında olan Fin oyuncunun kariyerinde çıktığı 293 resmi maçta 5 gol, 17 asisti var. Finlandiya Milli Takımı'nda ise 44 karşılaşmada 4 gol attı.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:32
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