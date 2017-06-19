Onazi'den anlamlı hareket
Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin yardımseverliği dikkat çekiyor.
Onazi, Spor Toto Süper Lig'in tatile girmesi ile ülkesine gitti ve yardıma muhtaç aileler için çalışmaya başladı. Hayırseverliği ile dikkat çeken oyuncu kendisine gelen talepleri de geri çevirmemeye gayret ediyor. Onazi'nin kendisine ait sosyal medya hesabına düşen görüntülerde oyuncunun gıda malzemelerinin taşınmasından paketlenmesine ve ayrılmasına kadar ilgilendiği görülüyor. Onazi, geçtiğimiz günlerde de ülkesine Trabzonspor'un ürünlerinden oluşan malzemeler göndermişti. Ayrıca domates almak için gittiği markette, öğrencilerin önünü kesmesi sonucu okula uğrama sözü veren Onazi, 150 forma ile okula giderek öğrencilere dağıtarak onları mutlu etmişti.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:06
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İspanyol boğası Llorente
Toplam 19
Yorum
HASAN AL AL 32 YAŞINDA SENEYE ÇÖPE ATARSIN SANKİ BİRİLERİ KOMİSYON ALIYO GİBİ BU KADAR İNCE DOKUYAN KLÜBÜN 6 MİLYON EURO VERMESİ İZAHI VARMI
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Fener transferde gözünü Fransa'ya çevirdi
Toplam 2
Yorum
GS Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'dır. Aksini söyleyen dediğine kendisi bile inanmaz. Ama laf olsun diye der.
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İspanyol boğası Llorente
Toplam 19
Yorum
ALİ DÜŞME HATTINDA OLAN Bİ KLÜP FUTBOLCUSUNDAN HAYIR GELİRMİ PARALARI BOŞA HARCAMAYIN BİRDE 6 MİLYON EURO BONSERVİS BU NE YAHU 32 YAŞINDA SEN
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