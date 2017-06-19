 Onazi'den anlamlı hareket – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    'den anlamlı hareket

    Onazi'den anlamlı hareket

    Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncu Ogenyi 'nin yardımseverliği dikkat çekiyor.

    Trabzonspor'un sezon başında İtalya'nın Lazio takımından kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncu Ogenyi , sempatik davranışları ve yardımseverliği ile dikkat çekiyor. Maçlardan ve antrenmanlardan vakit bulduğu sürece Trabzon sokaklarında ve caddelerinde gezmeyi seven Onazi, sosyal projelere de büyük bir önem veriyor.

    Onazi, Spor Toto Süper Lig'in tatile girmesi ile ülkesine gitti ve yardıma muhtaç aileler için çalışmaya başladı. Hayırseverliği ile dikkat çeken oyuncu kendisine gelen talepleri de geri çevirmemeye gayret ediyor. Onazi'nin kendisine ait sosyal medya hesabına düşen görüntülerde oyuncunun gıda malzemelerinin taşınmasından paketlenmesine ve ayrılmasına kadar ilgilendiği görülüyor. Onazi, geçtiğimiz günlerde de ülkesine Trabzonspor'un ürünlerinden oluşan malzemeler göndermişti. Ayrıca domates almak için gittiği markette, öğrencilerin önünü kesmesi sonucu okula uğrama sözü veren Onazi, 150 forma ile okula giderek öğrencilere dağıtarak onları mutlu etmişti.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:06
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