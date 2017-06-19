 Ligin başlamasını iple çekiyorum – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Ligin başlamasını iple çekiyorum

    Ligin başlamasını iple çekiyorum

    'un yeni transferi çok mutlu...

    "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldim. Herkese teşekkür ederim" diyen savunma oyuncusu "Burada olmanın kıymetini bilmek gerek. Trabzonspor her zaman hedefleri olan bir kulüp. 50. yılda unutulmayacak bir sezon geçirmek istiyoruz ve bunun bir parçası olacağım için çok heyecanlıyım. Sezonun başlamasını iple çekiyorum" ifadesini kullandı. Çörekçi, Fırtına'da kalıcı olmak istediğini de sözlerine ekledi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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