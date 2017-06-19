 Ersun Yanal, beş ismin biletini kesti – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    , beş ismin biletini kesti

    Ersun Yanal, beş ismin biletini kesti
    Teknik direktör 'ın geçen sezon kiralık oynayan Aykut Demir, Muhammet Demir, Musa Nizam, Sefa Yılmaz ve Ramazan Övüç gibi isimleri gelecek sezon takımda düşünmediği bildirildi. Bu oyunculardan kendilerine kulüp bakmaları ve transferde kolaylık sağlanacağı kaydedildi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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