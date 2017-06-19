 Başkan, Kucka’yı almaya gidiyor – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Başkan, ’yı almaya gidiyor

    Başkan, Kucka’yı almaya gidiyor

    Başkanı , daha önceden görüşüp anlaşmaya vardıkları bazı oyuncuların transferlerine son noktayı koymak için yurt dışına gidecek.

    Başkan Usta'nın ilk etapta kulübünden kiralanması noktasında anlaşmaya varılan için görüşmeleri netleştireceği ve ardından oyuncuyla ilgili de çok ciddi bir sorun çıkmaması durumunda onu Türkiye'ye getireceği öğrenildi. , geçtiğimiz günlerde de yetkilendirdiği menajere Kucka görüşmelerine son noktayı koyma talimatı vermişti. , Galatasaray'ın da ısrarla istediği oyuncu için rakam olarak sarı-kırmızılı kulübün teklifinin gerisinde kalmasına rağmen Durica'nın öz verisiyle işi imza aşamasına getirmişti. Kucka önceki gün instagram canlı yayınında da 'How are you Trabzon?' diyerek taraftarlara mesaj göndermiş, başkan Usta da twitter'a 'Sizden korkulur' yazıp işin bittiği müjdesini vermişti.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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