Başkan, Kucka’yı almaya gidiyor

Başkan Usta'nın ilk etapta Milan kulübünden kiralanması noktasında anlaşmaya varılan Kucka için görüşmeleri netleştireceği ve ardından oyuncuyla ilgili de çok ciddi bir sorun çıkmaması durumunda onu Türkiye'ye getireceği öğrenildi. Muharrem Usta , geçtiğimiz günlerde de yetkilendirdiği menajere Kucka görüşmelerine son noktayı koyma talimatı vermişti. Trabzonspor , Galatasaray'ın da ısrarla istediği oyuncu için rakam olarak sarı-kırmızılı kulübün teklifinin gerisinde kalmasına rağmen Durica'nın öz verisiyle işi imza aşamasına getirmişti. Kucka önceki gün instagram canlı yayınında da 'How are you Trabzon?' diyerek taraftarlara mesaj göndermiş, başkan Usta da twitter'a 'Sizden korkulur' yazıp işin bittiği müjdesini vermişti.