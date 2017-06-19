Balotelli heyecanı
Nice’te göz dolduran bir performans sergileyen futbolun hırçın çocuğu için menajerler devreye girdi. Bordo-mavili yönetim şartları görüştü. 5 milyon euro’luk maliyetle karşılaşan Trabzon rakamı düşürmek için pazarlıklara devam ediyor.
Balotelli'nin geçtiğimiz sezonki performansıyla Nice'in yakaladığı çıkışta önemli bir payı olduğunu düşünerek oyuncunun transfer edilebileceğine kanaat getiren idareciler, fiyat araştırmasına başladı. Balotelli'nin menajerinin ilk etapta 2 milyon euro imza parası ve yıllık 3 milyon euro civarında bir rakam talep etmesi yönetimi karamsarlığa iterken, bu oyuncuyla ilgili kesin kararın henüz verilmediği öğrenildi.
GOLCÜ AMA ASABİ
Geride kalan sezon Nice formasıyla 28 karşılaşmada 17 gol, 1 asistlik performans sergileyen Mario Balotelli, hırçınlığını da devam ettirdi. Söz konusu mücadelelerde sezonu toplam 10 sarı, 3 kırmızı kartla bitirdi.
Yunus Emre SEL
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
-
“Burak Yılmaz kim?”
Toplam 15
Yorum
KÖRFEZ Sayin cebi bu sampiyonluk seni bayagi havalandirdi allah havalananlarin burnunu yerden sürüdürmesinii de bilir..O bir milli futbolcu.
-
5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler daha takımı idmana çıkarmadan saçma işler peşinde aykut hoca öndeki 6 oyuncu hücüm gücü yüksek oldumu beklere gerek yok
-
5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler bize lazım olan bek değil birincisi ekici valbuena topal souza bunlar 3 banko orta 3lü yeterli sol açık şart ve iyi bir forvet
Balotelli heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.