 Balotelli heyecanı – Fotomaç – 19 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Balotelli heyecanı

    Balotelli heyecanı

    Nice’te göz dolduran bir performans sergileyen futbolun hırçın çocuğu için menajerler devreye girdi. Bordo-mavili yönetim şartları görüştü. 5 milyon euro’luk maliyetle karşılaşan Trabzon rakamı düşürmek için pazarlıklara devam ediyor.

    Doumbia, Gignac, Soldado, Bacca derken bordo-mavili takımın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. O da futbolun hırçın çocuğu Mario Balotelli... Fransız ekibi Nice ile sözleşmesi sona eren İtalyan forvet için menajerler 'un kapısını çaldı. Daha önce Beşiktaş'a da önerilen 26 yaşındaki yıldıza geçmişinde birçok sorun bulunması nedeniyle ilk etapta çok sıcak bakmayan yönetim, daha sonra tekrar bir değerlendirme yaptı.

    Balotelli'nin geçtiğimiz sezonki performansıyla Nice'in yakaladığı çıkışta önemli bir payı olduğunu düşünerek oyuncunun transfer edilebileceğine kanaat getiren idareciler, fiyat araştırmasına başladı. Balotelli'nin menajerinin ilk etapta 2 milyon euro imza parası ve yıllık 3 milyon euro civarında bir rakam talep etmesi yönetimi karamsarlığa iterken, bu oyuncuyla ilgili kesin kararın henüz verilmediği öğrenildi.

    GOLCÜ AMA ASABİ
    Geride kalan sezon Nice formasıyla 28 karşılaşmada 17 gol, 1 asistlik performans sergileyen , hırçınlığını da devam ettirdi. Söz konusu mücadelelerde sezonu toplam 10 sarı, 3 kırmızı kartla bitirdi.

    Yunus Emre SEL
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Balotelli heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.