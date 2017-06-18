 Uzun yıllar burdayım – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Uzun yıllar burdayım

    Uzun yıllar burdayım

    Çörekçi: Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birine geldim.

    Bordo-mavili kulüp, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Törende konuşan 25 yaşındaki savunmacı, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldim. her zaman hedefleri olan bir kulüp. İnşallah uzun yıllar Trabzonspor'a başarılı bir şekilde hizmet ederim" dedi. Bordo-mavili kulüp, serbest statüde bulunan futbolcuya 2 yıllık toplam 3 milyon 780 bin lira garanti ücret ödeyecek. KAP'a gönderilen açıklamada, "Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Oyuncuya 2017-2018 futbol sezonu için 1 milyon 800 bin lira garanti ücret, 2018-2019 futbol sezonu için 1 milyon 980 bin lira ücret ödenecektir" ifadesine yer verildi.

    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:53
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