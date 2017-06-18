 Torres bombası – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    bombası

    Torres bombası

    Bordo-mavililerin, adı daha önce de Trabzonspor ile anılan Fernando için yeni bir girişimde olduğu ortaya çıktı.

    Ünlü İspanyol gazetesi Marca bombayı patlattı ve Torres'in Trabzonspor'a transfer olabileceğini yazdı. Haberde Trabzonspor'un, Fernando 'e yıllığı 3.4 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdiği bilgisine yer verildi. Torres'in de bu teklife sıcak baktığı ve Türkiye'ye gidebileceği belirtildi. Bu sezon A. Madrid forması ile 45 resmi maçta forma giyen 33'lük golcü 10 gol atarken 7 de asist yaptı. Torres'in sözleşmesi 2018'de sona eriyor.

    İşte o haber:

    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:23
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