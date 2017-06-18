How are you Trabzon?
Slovak yıldız taraftarın ilgisine karşılık başlıktaki soruyu sordu, ardından da Başkan Usta aynı mesajı yayınlayınca ‘Bu transfer bitmiş’ yorumları yapıldı.
TARAFTARDAN KUCKA ÇILGINLIĞI
Bu arada, Trabzonspor taraftarları da Kucka transferinin gerçekleşmesi için adeta seferberlik ilan etti. Milan'lı yıldızı yeni sezonda kadroda görmek isteyen bordo-mavili taraftarlar, sosyal medya hesabı İnstagram'dan canlı yayın uygulaması başlatan oyuncuyu gönderilen mesajlarla Trabzon'a davet etti. Taraftarın yoğun ilgisi üzerine Kucka da, 'How are you Trabzon? (Nasılsın Trabzon)' diyerek bu ilgiye karşılık verdi.
USTA'DAN MESAJ: SİZDEN KORKULUR
Başkan Muharrem Usta da, Kucka'nın İnstagram'dan verdiği mesajdan sonra sosyal medya hesabından, 'How are you Trabzon? Sizden korkulur' yazarak taraftarlara mesaj yolladı ve dolaylı da olsa transferi doğruladı. Başkan Usta'nın yetkilendirdiği menajere Kucka ile yapılan ön anlaşmayı bir an önce resmiyete dönüştürmesi noktasında talimat verdiği ve transferin birkaç gün içinde resmiyet kazanacağı öğrenildi. Fırtına, oyuncu ile birkaç gün önce ön protokol yapmıştı.
G.SARAY ÇARESİZ KALDI
Cimbom'un da ısrarla istediği Kucka'ya Trabzonspor'un verdiğinden daha yüksek bir rakam verdiği ortaya çıktı. Bu rakamsal farklığı transferin gerçekleşmesi için bir yönetici gibi çalışan Slovak oyuncusu Jan Durica'nın yaptığı görüşmelerle önemli oranda aşan yönetim, Milan ile yaptığı pazarlıklarda da son aşamada.
TEKNİK, ZEKA VE GÜÇ
Kucka oyun zekası ve tekniğin yanı sıra gücü ve hırsıyla dikkat çekiyor. Sparta Prag'da parlayan yıldız 2011'de 4 milyon euro bonservis bedeliyle Genoa'ya, 2015'te ise 3 milyon euro karşılığında Milan'a transfer oldu. Kucka, Slovak Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:35
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali bu senede bütun m nalları trabzon toplar
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali avrupa çöplülerinden ucuz kalitesizsınıfsız futbolcu topla sonrada ben şampiyon olacağım diye viyakladaha sonrada otobüsler kurşun at
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"Gomis yüzde 99 Galatasaray'da"
Toplam 4
Yorum
kesin gs elinde patlar son 5 - 6 sezonuna baksınlar hep inişli çıkışlı bir oyuncu ,yazık verilen bu paralara hantal vede yaşlı , daha iyi genç oyuncu alınabilridi
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