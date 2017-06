How are you Trabzon?









Slovak yıldız taraftarın ilgisine karşılık başlıktaki soruyu sordu, ardından da Başkan Usta aynı mesajı yayınlayınca ‘Bu transfer bitmiş’ yorumları yapıldı. Milan'da forma giyen ve 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu Juraj Kucka'nın transferini olumlu sonuçlandırmak istiyor. Trabzonspor yönetimin Kucka transferinde yetkilendirdiği menajerin de görüşmelerde son aşamaya geldiği kaydedildi. 30 yaşındaki Slovakyalı yıldız için Milan'a kiralama ve bonservisiyle satın almayı içeren iki ayrı teklif sunan Karadeniz ekibinin, yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydettiği, oyuncuya farklı kulüplerden de birçok teklif olmasına rağmen bu transferi olumlu sonuçlandırma noktasında sona yaklaşıldığı ifade edildi.



TARAFTARDAN KUCKA ÇILGINLIĞI

Bu arada, Trabzonspor taraftarları da Kucka transferinin gerçekleşmesi için adeta seferberlik ilan etti. Milan'lı yıldızı yeni sezonda kadroda görmek isteyen bordo-mavili taraftarlar, sosyal medya hesabı İnstagram'dan canlı yayın uygulaması başlatan oyuncuyu gönderilen mesajlarla Trabzon'a davet etti. Taraftarın yoğun ilgisi üzerine Kucka da, 'How are you Trabzon? (Nasılsın Trabzon)' diyerek bu ilgiye karşılık verdi.



USTA'DAN MESAJ: SİZDEN KORKULUR

Başkan Muharrem Usta da, Kucka'nın İnstagram'dan verdiği mesajdan sonra sosyal medya hesabından, 'How are you Trabzon? Sizden korkulur' yazarak taraftarlara mesaj yolladı ve dolaylı da olsa transferi doğruladı. Başkan Usta'nın yetkilendirdiği menajere Kucka ile yapılan ön anlaşmayı bir an önce resmiyete dönüştürmesi noktasında talimat verdiği ve transferin birkaç gün içinde resmiyet kazanacağı öğrenildi. Fırtına, oyuncu ile birkaç gün önce ön protokol yapmıştı.



G.SARAY ÇARESİZ KALDI

Cimbom'un da ısrarla istediği Kucka'ya







TEKNİK, ZEKA VE GÜÇ

Kucka oyun zekası ve tekniğin yanı sıra gücü ve hırsıyla dikkat çekiyor. Sparta Prag'da parlayan yıldız 2011'de 4 milyon euro bonservis bedeliyle Genoa'ya, 2015'te ise 3 milyon euro karşılığında Milan'a transfer oldu. Kucka, Slovak Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor.



