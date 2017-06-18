Bugün geliyor
Serdar Taşçı bugün İstanbul’da Başkan Usta ile masaya oturacak.
Alacaklarına karşılık bonservisini isteyen Serdar'ın bu istediği kabul edildi. Bugün İstanbul'a gelip Başkan Usta ile son detayları görüşecek olan tecrübeli savunmacı sağlık kontrolünden sonra 3 yıllık anlaşmaya imza atacak. Serdar, bu sezon 19 maça çıktı ve Spartak ile şampiyonluk yaşadı.
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:18
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali bu senede bütun m nalları trabzon toplar
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali avrupa çöplülerinden ucuz kalitesizsınıfsız futbolcu topla sonrada ben şampiyon olacağım diye viyakladaha sonrada otobüsler kurşun at
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"Gomis yüzde 99 Galatasaray'da"
Toplam 4
Yorum
kesin gs elinde patlar son 5 - 6 sezonuna baksınlar hep inişli çıkışlı bir oyuncu ,yazık verilen bu paralara hantal vede yaşlı , daha iyi genç oyuncu alınabilridi
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