 Bugün geliyor – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Bugün geliyor

    Bugün geliyor

    bugün İstanbul’da Başkan Usta ile masaya oturacak.

    Bordo-mavili kulüp, Serdar Taşçı'ya nihayet kavuşuyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana gündemde olan 30 yaşındaki stoper için Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Rusya'ya gitmiş ve taraflar el sıkışmıştı. Spartak Moskova ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan gurbetçi oyuncu, kulübü ile masaya oturdu ve ayrılmak istediğini iletti.

    Alacaklarına karşılık bonservisini isteyen Serdar'ın bu istediği kabul edildi. Bugün İstanbul'a gelip Başkan Usta ile son detayları görüşecek olan tecrübeli savunmacı sağlık kontrolünden sonra 3 yıllık anlaşmaya imza atacak. Serdar, bu sezon 19 maça çıktı ve Spartak ile şampiyonluk yaşadı.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:18
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