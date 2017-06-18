 Bongonda’dan Türkçe mesaj – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Bongonda’dan Türkçe mesaj

    Bongonda’dan Türkçe mesaj

    Genç futbolcu, Türkçe olarak “Seni seviyorum Trabzon” dedi.

    Fırtına, İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen 21 yaşındaki sol kanat 'yı 1 yıllığına kiraladı. İmza töreninde konuşan genç oyuncu,'u tanıdığını belirtti. Kendisine güvendikleri için kulüp yöneticilerine teşekkür eden Bongonda, şunları kaydetti: "Belçika'da bulunan tüm Türk arkadaşlarım Trabzonspor taraftarıydı. Türkiye'ye geldiğim andan itibaren taraftarlarımız bana büyük ilgi göstererek, burada olmamı istediklerini ifade ettiler. Hepsine teşekkür ederim. Trabzonspor forması altında elimden gelenin en iyisini yapacağım." Bongonda'nın, konuşmasının sonunda Türkçe "Seni seviyorum Trabzonspor" dediği de açıklamada yer aldı.

    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:13
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