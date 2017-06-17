 Kamil’e 1.8 milyon TL – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Kamil’e 1.8 milyon TL

    Kamil’e 1.8 milyon TL

    Trabzonspor, Eskişehirspor’dan transfer ettiği ile 2 yıllık anlaşma yapıldığını bildirip, alacağı rakamları açıkladı

    Trabzonspor, dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Önceki gün sağlık kontrolünden geçip mukavele imzalayan 25 yaşındaki sol beke ilk yıl için ilk yıl 1 milyon 800 bin TL, ikinci yıl ise 1 milyon 980 bin TL ücret ödeneceği duyuruldu. Kamil, Fırtına'da iki sezonda toplam 3 milyon 780 bin TL kazanacak.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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