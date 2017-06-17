Kamil’e 1.8 milyon TL

Trabzonspor, Eskişehirspor’dan transfer ettiği Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık anlaşma yapıldığını bildirip, alacağı rakamları açıkladı

Trabzonspor, dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Önceki gün sağlık kontrolünden geçip mukavele imzalayan 25 yaşındaki sol beke ilk yıl için ilk yıl 1 milyon 800 bin TL, ikinci yıl ise 1 milyon 980 bin TL ücret ödeneceği duyuruldu. Kamil, Fırtına'da iki sezonda toplam 3 milyon 780 bin TL kazanacak.