Kaleci Esteban ile 2 yıl daha

Trabzonspor Kulübü, kaleci Esteban'ın sözleşmesini 2 yıl uzattığını açıkladı. Bordo-mavili kulübün KAP'a gönderdiği açıklamada Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado Brown ile iki senelik anlaşmaya varıldığı bildirildi. 28 yaşındaki file bekçisinin senelik 700 bin euro karşılığında sözleşme imzaladığı duyuruldu. Toplam 1.4 milyon euro kazanacak Esteban, iki sezondur forma giydiği Fırtına'da 27 maça çıktı.