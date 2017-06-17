Juraj Kucka'dan heyecanlandıran paylaşım
İtalya'nın Milan Kulübünde forma giyen Slovak oyuncu Juraj Kucka'dan Trabzonspor'u heyecanlandıran paylaşım geldi. Tatilde olan orta saha oyuncusunun sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın esnasında 'Trabzon' diye bağırması bordo-mavilileri heyecanlandırdı.
Slovak futbolcu Juraj Kucka'nın, tatilini sürdürürken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise Trabzonsporluları heyecanlandırdı. Milanlı oyuncunun konser alanından yaptığı canlı yayın sırasında bordo-mavili taraftarlardan gelen sorulara, 'Trabzon, Trabzon' diyerek yanıt vermesi Slovak futbolcunun Trabzonspor'a yakın olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:34
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Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 15
Yorum
ers YİNE İŞBAŞINDASINIZ, YARGILAMADAN ÖNCE NASIL PERFORMANS GÖSTERECEK ONU GÖRSENİZ, GELMEDEN KARALAMAK NEDİR KARDEŞİM...
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İkisinden birisi
Toplam 4
Yorum
darkness1717 juanfran da yabana atılacak futbolcu değil ama, tete hem genç potansiyelli futbolcu artı zarar etmezsin tutmasa bile. tete nin artısı defansa da destek oluyor. tudor 3'lü savunma oynatacağını varsayarsak 3'lü defansın sağında biçilmez kaftan. İnsallah alınır.
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...Ve geliyorlar
Toplam 9
Yorum
gökhan 32 yaşındaki adama 3 yıllık sözleşme öneren yönetim istifa
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