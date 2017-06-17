 Juraj Kucka'dan heyecanlandıran paylaşım – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Juraj Kucka'dan heyecanlandıran paylaşım

    Juraj Kucka'dan heyecanlandıran paylaşım

    İtalya'nın Milan Kulübünde forma giyen Slovak oyuncu Juraj Kucka'dan Trabzonspor'u heyecanlandıran paylaşım geldi. Tatilde olan orta saha oyuncusunun sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın esnasında 'Trabzon' diye bağırması bordo-mavilileri heyecanlandırdı.

    Trabzonspor, transferini gerçekleştirmek için büyük bir uğraş verdiği Juraj Kucka'da önemli bir mesafe aldı. Başkan Muharrem Usta da 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu Trabzonspor'a kazandırmak için büyük bir mesai harcıyor. Milan ile pazarlık halinde olan Karadeniz ekibi, oyuncu ile anlaşma noktasına gelirken, Trabzonspor'un Slovak savunma oyuncusu Jan Durica da bu transferde etkin rol oynuyor.

    Slovak futbolcu Juraj Kucka'nın, tatilini sürdürürken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise Trabzonsporluları heyecanlandırdı. Milanlı oyuncunun konser alanından yaptığı canlı yayın sırasında bordo-mavili taraftarlardan gelen sorulara, 'Trabzon, Trabzon' diyerek yanıt vermesi Slovak futbolcunun Trabzonspor'a yakın olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:34
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