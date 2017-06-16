 Vukcevic için ret – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Vukcevic için ret

    Vukcevic için ret
    Portekiz'in Ojogo gazetesinin haberine göre , 'da forma giyen için 2.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Teklifi az bulan Braga'nın bordo-mavilileri reddettiği ileri sürüldü. Portekiz kulübünün Başkanı Antonio Salvador, Vukcevic için 10 milyon euro istediklerini belirtti.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:53
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