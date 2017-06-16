 Türk Messi’ye övgü – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Türk Messi’ye övgü

    Türk Messi’ye övgü
    Teknik direktör , 'nın ardından gözünü "Türk Messi" olarak lanse edilen 'e çevirdi. Deneyimli teknik adam, yeni sezon öncesi oyuncuya "Gelişimini izliyorum. Çalışmaya devam et" mesajı verdi. Önümüzdeki sezon Abdülkadir'in vitrine çıkacağı özellikle dile getiriliyor.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:53
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