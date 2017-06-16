Trabzonspor bir transferi daha açıkladı!
Bordo mavili takımdan art arda transfer açıklaması
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Profesyonel futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi ile 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar (2 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2017 - 2018 futbol sezonu için 1.800.000.-TL garanti ücret,
2018 - 2019 futbol sezonu için 1.980.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:29
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
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Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
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Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
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