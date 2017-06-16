 Trabzonspor bir transferi daha açıkladı! – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Trabzonspor bir transferi daha açıkladı!

    Trabzonspor bir transferi daha açıkladı!

    Bordo mavili takımdan art arda transfer açıklaması

    Trabzonspor ile kesin olarak anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    Profesyonel futbolcu ile 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar (2 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

    Anlaşmaya göre oyuncuya;
    2017 - 2018 futbol sezonu için 1.800.000.-TL garanti ücret,
    2018 - 2019 futbol sezonu için 1.980.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:29
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