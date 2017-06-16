Theo Bongonda'nın maliyeti açıklandı
Trabzonspor, İspanya'nın Celta Vigo takımından kiraladığı Theo Bongonda'ya imza attırdı. Trabzonspor, Celta Vigo'dan Theo Bongonda'nın 400 bin euro karşılığında 1 yıllığına kiralandığını borsaya bildirdi.
ÖNCE İMZA SONRA KAP!
Bordo-mavililer, Botombo'ya dün sabah saatlerinde imza attırmıştı. Basına kapalı gerçekleştirilen imza töreninde, bordo-mavili kulübün, haberi ve fotoğrafı paylaşmadan önce imza fotoğrafının sosyal medya sızması ise dikkat çekmişti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medicalpark Stadyumu'nda Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu'nun da hazır bulunduğu imza töreninde Belçikalı oyuncu, kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Bordo-mavili kulüp oyuncu ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık sözleşme imzalarken, sosyal medyaya sızan fotoğrafta 21 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon ise 7 numaralı formayı giyeceği görülüyor.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:53
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
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Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
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Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
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