Theo Bongonda'nın maliyeti açıklandı

Trabzonspor, Celta Vigo'dan Theo Bongonda'nın 400 bin euro karşılığında 1 yıllığına kiralandığını borsaya bildirdi. Celta Vigo'dan 400 bin euro karşılığında 1 yıllığına kiralanan Botombo'nun satın alma opsiyonunun 3 milyon euro olduğu açıklandı.Bordo-mavililer, Botombo'ya dün sabah saatlerinde imza attırmıştı. Basına kapalı gerçekleştirilen imza töreninde, bordo-mavili kulübün, haberi ve fotoğrafı paylaşmadan önce imza fotoğrafının sosyal medya sızması ise dikkat çekmişti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medicalpark Stadyumu'nda Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu'nun da hazır bulunduğu imza töreninde Belçikalı oyuncu, kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Bordo-mavili kulüp oyuncu ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık sözleşme imzalarken, sosyal medyaya sızan fotoğrafta 21 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon ise 7 numaralı formayı giyeceği görülüyor.