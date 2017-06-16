Theo Bongonda imzaladı
Trabzonspor, İspanya'nın Celta Vigo takımından kiraladığı Theo Bongonda'ya imza attırdı.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medicalpark Stadyumu'nda Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu'nun da hazır bulunduğu imza töreninde Belçikalı oyuncu, kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Bordo-mavili kulüp oyuncu ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık sözleşme imzalarken, sosyal medyaya sızan fotoğrafta 21 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon ise 7 numaralı formayı giyeceği görülüyor.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:28
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Riva’dan 942 milyon
Toplam 23
Yorum
GS1905 Bundan sonra bir strateji belirlenerek bir futbolcuya ödenecek maksimum senelik ücret 1,5 milyon euro yu geçmemelidir.Ajax ve Porto modeli
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Riva’dan 942 milyon
Toplam 23
Yorum
GS1905 Gereksiz transfer yapılarak yada oyunculara fahiş senelik ücretler ödenerek çarçur edilmemelidir.
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Ronaldo, R. Madrid'den ayrılıyor
Toplam 9
Yorum
seda fatih terimdir .. gerçek bu seda fatih terimdir ..
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