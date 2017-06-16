 Kucka seferi sürüyor – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Kucka seferi sürüyor

    Kucka seferi sürüyor

    ’un transfer listesinin ilk sıralarında yer alan için Milano’da yapılan görüşmeler sürüyor. Oyuncu büyük ölçüde ikna edilse de ’ın yarattığı kafa karışıklığı giderilmeye çalışılıyor.

    'da orta sahayı güçlendirme adına yapılan transfer çalışmalarında gündemdeki en önemli isim Slovak futbolcu . Başkan Muharrem Usta'nın bu oyuncunun transferini kiralık veya bonservisiyle bitirmek için Milan kulübü yetkilileri ile temaslarını sürdürdüğü öğrenilirken, transfer görüşmelerini yapması için yetkilendirilen menajer Özkan Doğan ise oyuncu ve menajeriyle masada. Milano'da yapılan görüşmeler kapsamında oyuncunun önemli oranda ikna edilmesine rağmen 'ın da kendisi ile ilgilenmesi nedeniyle ortaya çıkan sorunlar giderilmeye çalışılıyor. Jan Durica'nın kendisiyle yaptığı görüşmenin ardından Trabzonspor'a daha sıcak bakmaya başlayan Kucka, Milan'ın da göndermeyi düşündüğü 4 oyuncudan bir tanesi. Bordo-mavili kulübün bu transferle ilgili görüşmelerini bir-iki gün daha sürdürmeyi planladığı ancak sonuca ulaşılamaması durumunda ise alternatif isimlere yöneleceği belirtildi.

    TEKNİK, ZEKA VE GÜÇ BİR ARADA
    Kucka oyun zekası ve tekniğinin yanı sıra gücü ve hırsıyla dikkat çekiyor. Sparta Prag'da parlayan yıldız 2011'de 4 milyon euro bonservis bedeliyle Genoa'ya, 2015'te ise 3 milyon euro karşılığında Milan'a transfer oldu. Kucka, Slovak Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

    4 GOL 2 ASİST
    Milan'da bu sezon 33 maçta forma giyen Juraj Kucka, 4 gole imza attı. Ayrıca 2 tane de asist gerçekleştiren tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:58
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