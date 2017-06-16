Kucka seferi sürüyor
Trabzonspor’un transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Juraj Kucka için Milano’da yapılan görüşmeler sürüyor. Oyuncu büyük ölçüde ikna edilse de Galatasaray’ın yarattığı kafa karışıklığı giderilmeye çalışılıyor.
TEKNİK, ZEKA VE GÜÇ BİR ARADA
Kucka oyun zekası ve tekniğinin yanı sıra gücü ve hırsıyla dikkat çekiyor. Sparta Prag'da parlayan yıldız 2011'de 4 milyon euro bonservis bedeliyle Genoa'ya, 2015'te ise 3 milyon euro karşılığında Milan'a transfer oldu. Kucka, Slovak Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
4 GOL 2 ASİST
Milan'da bu sezon 33 maçta forma giyen Juraj Kucka, 4 gole imza attı. Ayrıca 2 tane de asist gerçekleştiren tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:58
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Toplam 14
Yorum
göztepeli bn tarafsızım ama unutma kocum fb bu ülkede hakem yetiştiren 1 numaralı takım boş yapmayın
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Toplam 4
Yorum
SAMSUNSPOR İYİ BİR TOPCU DEĞİL AMA HIRSI,AZMİ OLDUKÇA FAZLA SAMSUNSPOR TARAFTARI OLARAK OLDUKÇA KIZDIK BU ADAMA AMA İŞİNİ LAYIĞIYLA YAPAR MANİSA YA H.O
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Toplam 15
Yorum
GS78 Aman dönme. Gitmek icin yapmadigin kalmadi. Iyi Futbolcusun ama GS gercekten sevdigine inanmiyorum. Hem 30-32 yasinda gelsen ne olur sanki
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