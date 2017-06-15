 Yanal'ın yeni hedefi Türk Messi – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Yanal'ın yeni hedefi Türk Messi

    Yanal'ın yeni hedefi Türk Messi

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yusuf Yazıcı'nın ardından gözünü 'Türk Messi' olarak söylenen altyapı ürünü Abdulkadir Ömür'e cevirdi. Deneyimli teknik adam, yeni sezon öncesi oyuncuya 'Gelişimini izliyorum. Çalışmaya devam et' mesajı verdi.

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 50. yıl kadrosunu kurarken bir taraftan da gelecek vaad eden oyuncuları yakından takip ediyor. Trabzonspor'un altyapısında yetişen yetenekli yerli oyuncuları kadroya monte etmek isteyen Yanal, özellikle Trabzonspor'da sürekli forma şansı bulmasının ardından A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselen ve ilk maçında olumlu izler bırakan Yusuf Yazıcı'nın ardından gözünü 'Türk Messi' olarak söylenen altyapıdan Abdulkadir Ömür'e cevirdi.

    Bu kez vitrine Abdulkadir Ömür çıkacak
    Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, UEFA'nın 'Türk Messi' olarak adlandırdığı Abdulkadir Ömür'ü, Yusuf Yazıcı'nın ardından vitrine çıkarmayı planlıyor. Bu sezon A Takım ile birlikte idmanlara çıkan ve U21 takımıyla maçlara çıkan genç oyuncusuna çalışma programı veren Yanal, gelişimini yakından takip ederken, sabırla çalışmasını istedi. Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'e oldukça güvenen Yanal, Abdurrahim Dursun, Yunus Emre Çakır gibi genç isimleri de kamp kadrosuna dahil ederek gelişimlerini yakından izleyecek.

    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:07
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