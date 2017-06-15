Yanal'ın yeni hedefi Türk Messi
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yusuf Yazıcı'nın ardından gözünü 'Türk Messi' olarak söylenen altyapı ürünü Abdulkadir Ömür'e cevirdi. Deneyimli teknik adam, yeni sezon öncesi oyuncuya 'Gelişimini izliyorum. Çalışmaya devam et' mesajı verdi.
Bu kez vitrine Abdulkadir Ömür çıkacak
Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, UEFA'nın 'Türk Messi' olarak adlandırdığı Abdulkadir Ömür'ü, Yusuf Yazıcı'nın ardından vitrine çıkarmayı planlıyor. Bu sezon A Takım ile birlikte idmanlara çıkan ve U21 takımıyla maçlara çıkan genç oyuncusuna çalışma programı veren Yanal, gelişimini yakından takip ederken, sabırla çalışmasını istedi. Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'e oldukça güvenen Yanal, Abdurrahim Dursun, Yunus Emre Çakır gibi genç isimleri de kamp kadrosuna dahil ederek gelişimlerini yakından izleyecek.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:07
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Galatasaray'da rekor Bruma'nın
Toplam 6
Yorum
yapma yaa 'ne ekersen onu biçersin' okuman varmı bilmiyorum ama adam 11 milyon euro vermişler değersizken almak derken?
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Galatasaray'da rekor Bruma'nın
Toplam 6
Yorum
orhan teşekkürler Bruma yolun açık olsun
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Bruma'dan Galatasaray'a veda mesajı
Toplam 9
Yorum
GS'li ribery'den vefalı çıktın. Kaçıp giden 35ten sonra ben gsyi seviyorum neden olmasın diyip emekli ikramiyesi düşünen ribery'den çok iyi ol inş
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