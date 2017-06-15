Trabzonspor'dan KAP'a çifte bildiri

Bordo-mavili kulüpte KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Theo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo'nun kulübümüze geçici transferi konusunda, Real Club Celta de Vigo SAD ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullanırken Çörekçi için ise "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.Trabzonspor transferi konusunda görüşmelere başlanan Theo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo ve Kamil Ahmet Çörekçi bugün sağlık kontrolünden geçirildi.