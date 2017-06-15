Trabzonspor'dan KAP'a çifte bildiri
Trabzonspor, Celta Vigo'da forma giyen Theo Bongonda ve serbest statüde bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'nin Trabzonspor'a transferi konusunda görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor transferi konusunda görüşmelere başlanan Theo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo ve Kamil Ahmet Çörekçi bugün sağlık kontrolünden geçirildi.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:02
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Galatasaray Proje Üretim Grubu kuruldu
Toplam 7
Yorum
Aslan Şimdiye kadar nerdeydiniz paranın kokusunu aldınız neymiş efendim proje üretim grubu kurulmuşmuş bencesiz parayı nasıl kaybecez diye düşünüy
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İtalya için Obradovic iddiası
Toplam 13
Yorum
mustafa ergin ataman fenerbahçeyi kıskanıyorum ve obradovic idolüm demiştir. yani eline su dökemem bukemediğim eli öperim demek istemiştir :D
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Riva ihalesi sonuçlandı
Toplam 13
Yorum
.AsLaN. elinizdeki son malı mülkü satın bakalım , daha sonrasına satılacak birşey kalmadığı zaman ne yapacaksınız merak ediyorum .. senelerdir yaşlı oyuncu alma sevdası bitmedi bitmiyor , avrupa kulüplerine göre 3 yada 5 kat maaş veriyorunuz ve pahalıya alıp ucuza ya satıyorusnuz yada satamıyorusunuz , anladığınız işlerde boy gösteriyorsunuz bu işte pro olan kişilerin yönetmesi gereken bir şeydir , amatör ruhu ego tutkusu bitmedikçe futbolseverler daha çok pişman edeceksiniz
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