 Trabzonspor'dan KAP'a çifte bildiri – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Trabzonspor'dan KAP'a çifte bildiri

    Trabzonspor'dan KAP'a çifte bildiri

    Trabzonspor, Celta Vigo'da forma giyen Theo Bongonda ve serbest statüde bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'nin Trabzonspor'a transferi konusunda görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

    Bordo-mavili kulüpte KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Theo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo'nun kulübümüze geçici transferi konusunda, Real Club Celta de Vigo SAD ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullanırken Çörekçi için ise "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

    Trabzonspor transferi konusunda görüşmelere başlanan Theo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo ve Kamil Ahmet Çörekçi bugün sağlık kontrolünden geçirildi.



    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:02
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