Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Belçikalı oyuncu Theo Bongonda'yı İstanbul'a getirdi.

Sezonu İspanya'nın Celta Vigo takımında tamamlayan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, gece geç saatlerde Atatürk Havalimanı'na geldi.

Havalimanında bir grup bordo-mavili taraftar tarafından tezahüratlarla karşılanan Bongonda, beraberindeki kulüp yetkilileriyle beraber konaklayacağı otele hareket etti.



