Tehlikeli bir silah

Celta Vigo'nun genç yeteneği Bongonda, asıl forma şansı bulduğu 2014-2015 sezonunda yıldız isim Nolito'nun yedeğiydi.

Geçen sezonun başında Nolito'nun gidişinin ardından esas oyuncu pozisyonunu aldı. Tüm sezon istikrarlı bir performans sergiledi, sakatlık sorunu yaşamadı. Henüz 21 yaşında ve gelişime açık. Rakip bekler, onun süratine ayak uydurmakta zorluk çekiyor. Gol vuruşu konusunda sıkıntıları olan Belçikalı sol kanat oyuncusu, Ersun Yanal'ın elinde tehlikeli bir silaha dönüşebilir.



AYLİN BERMANT