 Rize bize kızsa da biz kucaklaşacağız – Fotomaç – 15 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Rize bize kızsa da biz kucaklaşacağız

    Rize bize kızsa da biz kucaklaşacağız
    Başkan katıldığı bir iftarda önemli açıklamalar yaptı. Rizespor ile aradaki kırgınlıkla ilgili konuşan Usta, "Küme düşmenin ne kadar acı olduğunu biliyorum. Bilsinler ki onların oradan bakışı ile hak veriyorum. Keşke biz de başarabilseydik. Onlar kadar üzgünüz. Onlar kızsa da biz onlara gideceğiz ve kucaklaşacağız. Rize-Trabzon futbol yüzünden birbirilerine kırgınlık yapmamalı. Biz de çok üzüldük" diye konuştu.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rize bize kızsa da biz kucaklaşacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.