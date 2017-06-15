Rize bize kızsa da biz kucaklaşacağız









Rizespor ile aradaki kırgınlıkla ilgili konuşan Usta, "Küme düşmenin ne kadar acı olduğunu biliyorum. Bilsinler ki onların oradan bakışı ile hak veriyorum. Keşke biz de başarabilseydik. Onlar kadar üzgünüz. Onlar kızsa da biz onlara gideceğiz ve kucaklaşacağız. Rize-Trabzon futbol yüzünden birbirilerine kırgınlık yapmamalı. Biz de çok üzüldük" diye konuştu. Başkan Muharrem Usta katıldığı bir iftarda önemli açıklamalar yaptı.ile aradaki kırgınlıkla ilgili konuşan Usta, "Küme düşmenin ne kadar acı olduğunu biliyorum. Bilsinler ki onların oradan bakışı ile hak veriyorum. Keşke biz de başarabilseydik. Onlar kadar üzgünüzRize-Trabzon futbol yüzünden birbirilerineyapmamalı. Biz de çok üzüldük" diye konuştu. 15 Haziran 2017, Perşembe Güncelleme: 23:24 Etiketler: Muharrem Usta







