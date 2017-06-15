 Orhan İlarslan istifasını sundu – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    istifasını sundu

    Orhan İlarslan istifasını sundu

    Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi , istifa ettiğini açıkladı.

    İlarslan, yaptığı açıklamada, istifa dilekçesini noter kanalıyla kulübe gönderdiğini belirterek, "1.5 yıldır birlikte çalıştığım yönetimde içime sinmeyen, örtüşmeyen bazı konular oldu. Bu nedenle istifa ettim. İnşallah için ilerisi iyi olur" ifadelerini kullandı. İlarslan, daha önce de bordo-mavili kulüpte genel saymanlık görevini bırakmıştı.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:20
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