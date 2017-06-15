Mustafa Akbaş'a Süper Lig'den talip!
Trabzıonspor’da fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki savunma oyuncusu Mustafa Akbaş’a Antalyaspor’un talip olduğu öğrenildi.
Trabzonspor ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Antalyaspor'un bordo mavili kulübe kiralama ve bonservisiyle satın almayı içeren iki farklı teklif yaptığı belirtildi. Yönetimin gelen bu teklifi değerlendirdikten sonra karar bağlayacağı kaydedildi. Mustafa Akbaş bu sezon Trabzonspor formasıyla 20 resmi maçta bin 431 dakika görev yaptı.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:07
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Galatasaray Proje Üretim Grubu kuruldu
Toplam 7
Yorum
Aslan Şimdiye kadar nerdeydiniz paranın kokusunu aldınız neymiş efendim proje üretim grubu kurulmuşmuş bencesiz parayı nasıl kaybecez diye düşünüy
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İtalya için Obradovic iddiası
Toplam 13
Yorum
mustafa ergin ataman fenerbahçeyi kıskanıyorum ve obradovic idolüm demiştir. yani eline su dökemem bukemediğim eli öperim demek istemiştir :D
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Riva ihalesi sonuçlandı
Toplam 13
Yorum
.AsLaN. elinizdeki son malı mülkü satın bakalım , daha sonrasına satılacak birşey kalmadığı zaman ne yapacaksınız merak ediyorum .. senelerdir yaşlı oyuncu alma sevdası bitmedi bitmiyor , avrupa kulüplerine göre 3 yada 5 kat maaş veriyorunuz ve pahalıya alıp ucuza ya satıyorusnuz yada satamıyorusunuz , anladığınız işlerde boy gösteriyorsunuz bu işte pro olan kişilerin yönetmesi gereken bir şeydir , amatör ruhu ego tutkusu bitmedikçe futbolseverler daha çok pişman edeceksiniz
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