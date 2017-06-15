Mustafa Akbaş'a Süper Lig'den talip!

Trabzonspor ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Antalyaspor'un bordo mavili kulübe kiralama ve bonservisiyle satın almayı içeren iki farklı teklif yaptığı belirtildi. Yönetimin gelen bu teklifi değerlendirdikten sonra karar bağlayacağı kaydedildi. Mustafa Akbaş bu sezon Trabzonspor formasıyla 20 resmi maçta bin 431 dakika görev yaptı.

