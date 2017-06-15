Muharrem Usta'dan heyecanlandıran paylaşım

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta'nın gece yarısı kendisine ait twitter hesabından yaptığı paylaşım bordo-mavililer heyacanlardırdı. Sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran paylaşım, İspanya'nın dünya devi kulübü Barcelona'dan oyuncu alımı veya hazırlık maçı yapılacağı şeklinde yorumlandı.Usta'nın twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Renklerimiz de sponsorlarımız da..@fcbarcelona_tr /@qatarairways, @Trabzonspor /@QNBGroup. O halde...hayde birlikte ceza sahasına "ifadelerine yer vermesi, Körfez ülkeleri tarafından Katar'a uygulanan ambargo nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Katar Devletine destek olarakta yorumlandı.