Muharrem Usta'dan heyecanlandıran paylaşım
Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta'nın gece yarısı Barcelona ile ilgili yaptığı paylaşım bordo-mavilileri heyecanlandırdı.
Usta'nın twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Renklerimiz de sponsorlarımız da..@fcbarcelona_tr /@qatarairways, @Trabzonspor /@QNBGroup. O halde...hayde birlikte ceza sahasına "ifadelerine yer vermesi, Körfez ülkeleri tarafından Katar'a uygulanan ambargo nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Katar Devletine destek olarakta yorumlandı.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:50
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Vardy harekatı
Toplam 10
Yorum
aslan rvp bundan iki kat daha iyi. rvp satılırsa eğer kiralık düşünülebilir.
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Vardy harekatı
Toplam 10
Yorum
umar saçma sapan haber yapıyonuz vardy ihtimal yok buraya gelmesinde
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Olaylı maçta gülen taraf Fenerbahçe!
Toplam 55
Yorum
fazkartal Sevnmek için takım tutup kendi takımııza oyuncmuza sövmüyoruz. İyiyi tebrik ederiz. Tebrikler FB. Futboldada 2 yıldır biz iyyiz ağlsanızda
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