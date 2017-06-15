 Muharrem Usta'dan heyecanlandıran paylaşım – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Muharrem Usta'dan heyecanlandıran paylaşım

    Muharrem Usta'dan heyecanlandıran paylaşım

    Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta'nın gece yarısı Barcelona ile ilgili yaptığı paylaşım bordo-mavilileri heyecanlandırdı.

    Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta'nın gece yarısı kendisine ait twitter hesabından yaptığı paylaşım bordo-mavililer heyacanlardırdı. Sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran paylaşım, İspanya'nın dünya devi kulübü Barcelona'dan oyuncu alımı veya hazırlık maçı yapılacağı şeklinde yorumlandı.

    Usta'nın twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Renklerimiz de sponsorlarımız da..@fcbarcelona_tr /@qatarairways, @Trabzonspor /@QNBGroup. O halde...hayde birlikte ceza sahasına "ifadelerine yer vermesi, Körfez ülkeleri tarafından Katar'a uygulanan ambargo nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Katar Devletine destek olarakta yorumlandı.

    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:50
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