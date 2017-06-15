 Kamil imzalıyor – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Kamil imzalıyor

    Kamil imzalıyor

    25 yaşındaki sağ bek Kamil Ahmet dün Trabzon’a gitti, bugün imza atacak.

    Fırtına bir taraftan yurt dışında transfer arayışlarını sürdürürken bir taraftan da yurt içine odaklandı. Bordo-mavililer bu kapsamda ilk olarak FOTOMAÇ gazetesinin duyurduğu ile sözleşmesi sona eren 'yi Trabzon'a davet etti. Dün gece Trabzon'a giden Kamil ile bugün son görüşmeler yapılacak ve bir sorun çıkmaması durumunda önce sağlık kontrolünden geçirilecek, ardından da sözleşme imzalanacak. 25 yaşındaki Kamil Ahmet Çörekçi, sağ bekte forma giyiyor ve geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'da 29 maçta görev aldı. Kamil'in transferinin netlik kazanmasının ardından Zeki Yavru'nun ayrılabileceği öğrenildi.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:00
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