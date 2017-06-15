 İyi teklif bekleniyor – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    İyi teklif bekleniyor

    İyi teklif bekleniyor
    Devre arasında Akhisar'dan alınan ve kısa sürede takımın en golcü ismi haline gelen için Çin'den teklif gelebileceği öğrenildi. Forvet mevkiine transfer yapmaya kararlı olan yönetimin, yüksek bir bonservis bedeli karşılığında böyle bir öneriyi kabul edebileceği belirtildi. Yapılacak teklife göre hareket edilecek.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:28
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