 Geri sayım – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Geri sayım

    Geri sayım

    Karadeniz ekibi transferi için geri sayıma geçti.

    Bordo-mavili kurmayların Rusya'ya gidip masaya oturduğu ve anlaştığı 30 yaşındaki stoperin transfer sezonunun başlamasının ardından Trabzonsporlu olacağı iddia edildi. Gurbetçi oyuncunun kulübü Spartak Moskova ile görüşüp ayrılık için anlaştığı öğrenilirken, bordo-mavililerin Serdar ile 3 yıllık anlaşma yapacağı belirtildi.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
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