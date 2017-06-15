Geri sayım

Karadeniz ekibi Serdar Taşçı transferi için geri sayıma geçti.

Bordo-mavili kurmayların Rusya'ya gidip masaya oturduğu ve anlaştığı 30 yaşındaki stoperin transfer sezonunun başlamasının ardından Trabzonsporlu olacağı iddia edildi. Gurbetçi oyuncunun kulübü Spartak Moskova ile görüşüp ayrılık için anlaştığı öğrenilirken, bordo-mavililerin Serdar ile 3 yıllık anlaşma yapacağı belirtildi.