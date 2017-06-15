 Avrupa’nın en iyisi Majeed Waris – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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HEPSİ
    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Avrupa’nın en iyisi

    Avrupa’nın en iyisi Majeed Waris
    Bordo-mavililerin eski oyuncusu Majeed Waris ülkesi Gana'da Avrupa'nın en iyi oyuncusu seçildi. Fransa'da Lorient'in küme düşmesinin ardından, Bourdeux'ya gitmesi gündemde olan ve bu transfer gerçekleşmesi durumunda Trabzonspor'un da pay alacağı Waris'e Gyan övgüler dizdi. Gyan, Lorient'i küme düşmekten kurtaramamasına rağmen Waris'in Avrupa'da oynayan en iyi Ganalı olduğunu söyledi.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:16
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