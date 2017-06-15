Avrupa’nın en iyisi Majeed Waris

Bordo-mavililerin eski oyuncusu Majeed Waris ülkesi Gana'da Avrupa'nın en iyi oyuncusu seçildi. Fransa'da Lorient'in küme düşmesinin ardından, Bourdeux'ya gitmesi gündemde olan ve bu transfer gerçekleşmesi durumunda Trabzonspor'un da pay alacağı Waris'e Gyan övgüler dizdi. Gyan, Lorient'i küme düşmekten kurtaramamasına rağmen Waris'in Avrupa'da oynayan en iyi Ganalı olduğunu söyledi.