Ambargo koyacağız

Yönetici Gökhan Saral: Eski günlerdeki gibi şampiyonluklara ambargo koyan bir Trabzonspor’u yeniden oluşturmak için bu göreve geldik.

Bordo-mavililerin yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, yeni sezonda zirveye oynayacak bir Trabzonspor için çok titiz transfer çalışması yapıldığını belirterek, "Başkanımız Muharrem Usta ve yönetim kurulumuz 50. yıl hedefi için tüm fedakarlığı yapıyor" dedi. Eski günlerdeki gibi şampiyonluklara ambargo koyan bir Trabzonspor'u yeniden oluşturmak için göreve geldiklerini söyleyen Saral şöyle devam etti: "Trabzonspor'un oyun yapısı ve aidiyet duygusuna uyum sağlayacak faydalı bir oyuncu varsa alırız.



ÇOK TİTİZ ÇALIŞIYORUZ

Transferler Ersun Yanal'ın bilgisi ve raporu doğrultusunda yapılıyor. Bu anlamda da hocamızın dışında, sorumlu yöneticimiz ve başkanımız çok titiz çalışıyor. Yeni transferlerin kampa yetişmesi için yoğun bir çaba var. Takımda direkt oynayacak isimlerle ilgileniyoruz."



CURLİNG SALONU İNŞA EDİLİYOR

Takımın Şenol Güneş Stadı'nda yeni sezonda başarılı olacağını ve 50.yılda şampiyonluğa oynayacağını da söyleyen Saral, "Stadımızda bazı düzenlemelerde yapılacak. Mesela şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığı bir Curling Salonu inşa ediyor. Bu sporu da Trabzon'a kazandıracağız. Trabzon'a yeni bir spor branşı daha bu sayede gelmiş olacak. TS Club mağazasında dekorasyon çalışmaları de sürüyor" diye konuştu.