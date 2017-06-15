Ambargo koyacağız
Yönetici Gökhan Saral: Eski günlerdeki gibi şampiyonluklara ambargo koyan bir Trabzonspor’u yeniden oluşturmak için bu göreve geldik.
ÇOK TİTİZ ÇALIŞIYORUZ
Transferler Ersun Yanal'ın bilgisi ve raporu doğrultusunda yapılıyor. Bu anlamda da hocamızın dışında, sorumlu yöneticimiz ve başkanımız çok titiz çalışıyor. Yeni transferlerin kampa yetişmesi için yoğun bir çaba var. Takımda direkt oynayacak isimlerle ilgileniyoruz."
CURLİNG SALONU İNŞA EDİLİYOR
Takımın Şenol Güneş Stadı'nda yeni sezonda başarılı olacağını ve 50.yılda şampiyonluğa oynayacağını da söyleyen Saral, "Stadımızda bazı düzenlemelerde yapılacak. Mesela şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığı bir Curling Salonu inşa ediyor. Bu sporu da Trabzon'a kazandıracağız. Trabzon'a yeni bir spor branşı daha bu sayede gelmiş olacak. TS Club mağazasında dekorasyon çalışmaları de sürüyor" diye konuştu.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:28
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Mitrovic için dev kapışma
Toplam 3
Yorum
Huseyn Şu yorumları herdefa göruyorum hep bu ne biciö transfer fln filn ronaldoyumu istiyorsunuz?
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
yorumcu 30 yaş üstü moruklar takımı oluşturmaya devam.
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
Fatih Siz bunları bize yıldız diye yutturacağınızı mı sanıyorsunuz. Ne GS forması alırım, ne maçını izlerim ne de destek veririm.
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