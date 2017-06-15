 Adım adım Kucka – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Adım adım Kucka

    Adım adım Kucka

    , 30 yaşındaki orta saha için dün İtalya’ya menajer Özkan’ı gönderdi.

    Karadeniz ekibi uzun zamandır almak için uğraştığı 30 yaşındaki orta saha 'yı ikna etmek için Slovakya'dan arkadaşı Jan Durica'yı resmen devreye soktu. 'un kadrosuna katmayı çok istediği Slovak futbolcu Kucka'nın transferini sonuçlandırmak için yetkilendirilen menajer Özkan Doğan dün Milano'ya gitti. Burada Kucka'nın menajeri ile bir araya gelen menajer Özkan Doğan'ın transferini sonuçlandırmak için önemli mesafe kat ettiği ve Başkan Muharrem Usta'nın da bu oyuncunun kiralık olarak alınması için Milan kulübü yetkilileri ile görüşme yaptığı öğrenildi. Bu transfer için bugün sıcak gelişmeler yaşanabilir.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:55
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