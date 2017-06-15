55 oyuncu 25’e inecek

Yönetimin yeni sezona 25 kişilik oyuncu kadrosuyla başlamayı hedeflediği belirtildi.

Kiralık ya da bonservisiyle oyuncu göndererek kadro şişkinliğini azaltmayı planlayan bordo-mavililerin, yapılacak transferlerle birlikte kadrodaki futbolcu sayısını 25 civarında sabitlemek istiyor. 55 sözleşmeli oyuncusu bulunan Trabzonspor'da bu noktada çalışmalara başlandığı ve 1 ay içerisinde kadro şişkinliğinin hedeflenen seviyeye indirileceği ifade edildi.