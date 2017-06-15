 2 sene daha kalan Esteban çok mutlu – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    2 sene daha kalan çok mutlu

    2 sene daha kalan Esteban çok mutlu
    2015-16 sezonunda takıma katılan ve önceki sözleşmesinde Trabzonspor'dan yıllık 550 bin euro garanti ücret alan 28 yaşındaki ile yönetim 700 bin euro'ya 2 yıllık yeni bir mukavele yaptı. Bu sezon bordo-mavili formayla 11 maçta görev yapan Esteban, 2 yıl daha kalmasıyla ilgili, "Gerçekten çok mutluyum. Yönetim kalmamı istedi ve ben de kabul ettim" diye konuştu.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:26
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